Експерт заявив про критичну ситуацію на Курахівському напрямку

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив про критичну ситуацію на Курахівському напрямку. Він зауважив, що російські війська створили тактичні лещата навколо українського гарнізону в цьому районі.

Про це він повідомив в інтерв'ю для програми "Студія Захід".

"На Курахівському напрямку є насправді дуже складна ситуація, яка має тенденцію до загострення. Проблема в тому, що, по-перше, ворог окупував фактично всі території, як розташовані північніше від Курахівського водосховища. Тобто таким чином противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. З півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак. При чому, де саме будуть сконцентровані зусилля ворога, чи то на Курахове, чи західніше від цього населеного пункту, – достеменно невідомо", — підкреслив експерт.

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Він зазначив, що ворог створював умови для потенційної окупації Костянтинопольського, що розташоване на захід від Курахового. Це могло б дати йому змогу оточити український гарнізон як у самому Кураховому, так і в його передмістях.

"Це серйозний виклик, який потребує відповідних негайних дій з боку українського Генштабу. Зараз відомо про перекидання деяких наших підрозділів на цю ділянку фронту, але важко прогнозувати, чи стануть вони допоміжними для стабілізації ситуації. Бо ворог там накопичив чимало ресурсів. І тут ми стикаємося ще з однією проблемою, бо були ілюзії та очікування щодо виснаження сил противника до жовтня, але ворог продовжує активні наступальні дії щонайменше на 7 ділянках фронту. Тобто не варто говорити про стагнацію (застій, безрух - ред.) на полі бою", — додав Селезньов.

Нагадаємо, ЗСУ відмінусували понад 1600 окупантів: Генштаб повідомив деталі.

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