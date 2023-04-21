Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

В субботу, 22 апреля, киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Гранды отечественного футбола встретятся на стадионе имени Лобановского в Киеве. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Добавим. что в первом круге "Шахтер" на "Арене Львов" обыграл "Динамо" со счетом 3:1 . За "горняков" забивали Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. "Бело-синие" ответили лишь голом Владислава Ваната.

Напомним, после 21-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 52 очка. "Оранжево-черные" на 7 баллов опережают "Днепр-1", который имеет игру в запасе. "Динамо" с 40 зачетными пунктами идет на четвертой позиции – подопечные Мирчи Луческу на три балла отстали от "Зари", которая занимает третью ступеньку.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция украинского Классического.