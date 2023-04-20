Динамо – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч УПЛ

В субботу, 22 апреля, киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Гранды отечественного футбола встретятся на стадионе имени Лобановского в Киеве. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

В первом круге "Шахтер" на "Арене Львов" обыграл "Динамо" со счетом 3:1 . За "горняков" забивали Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. "Бело-синие" ответили лишь голом Владислава Ваната.

Где смотреть матч Динамо – Шахтер

Поединок между "Динамо" и "Шахтером" в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и Youtube-канале "Football Hub".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Шахтер

Фаворитом предстоящего поединка является донецкий клуб. На победу команды Игоря Йовичевича принимаются ставки с коэффициентом 2,13. Ничья – 3,80. Выигрыш подопечных Мирчи Луческу – 3,65.

Напомним, после 21-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 52 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (45, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (43). На четвертой позиции – "Динамо" (40).

Читайте также:

Сборная Украины определилась с местом проведения первого "домашнего" матча отбора на Евро-2024

Коснулся паха во время троллинга с трибун: Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии (видео)

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов: когда матчи