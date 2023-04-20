Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ

У суботу, 22 квітня, київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Гранди вітчизняного футболу зустрінуться на стадіоні імені Лобановського в Києві. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

У першому колі "Шахтар" на "Арені Львів" обіграв "Динамо" з рахунком 3:1 . За "гірників" забивали Олександр Зубков, Михайло Мудрик і Данило Сікан. "Біло-сині" віповіли лише голом Владислава Ваната.

Де дивитися матч Динамо – Шахтар

Поєдинок між "Динамо" і "Шахтарем" у прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалі 2+2 та також Youtube-каналі "Football Hub".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Шахтар

Фаворитом майбутнього поєдинку є донецький клуб. На перемогу команди Ігоря Йовічевича приймаються ставки з коефіцієнтом 2,13. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Мірчі Луческу – 3,65.

Нагадаємо, після 21-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 52 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (45, гра в запасі). На третьому місці – "Зоря" (43). На четвертій позиції – "Динамо" (40).

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