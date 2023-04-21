Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У суботу, 22 квітня, київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Гранди вітчизняного футболу зустрінуться на стадіоні імені Лобановського в Києві. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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Додамо. що в першому колі "Шахтар" на "Арені Львів" обіграв "Динамо" з рахунком 3:1 . За "гірників" забивали Олександр Зубков, Михайло Мудрик і Данило Сікан. "Біло-сині" віповіли лише голом Владислава Ваната.

Нагадаємо, після 21-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 52 очки. "Помаранчево-чорні" на 7 балів випереджають "Дніпро-1", який має гру в запасі. "Динамо" з 40 заліковими пунктами йде на четвертій позиції – підопічні Мірчі Луческу на три бали відстали від "Зорі", яка посідає третю сходинку.

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