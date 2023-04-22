Каким будет трибунал для Путина: чиновник ЕС дал ответ

Трибунал будет служить политическому императиву, заключающемуся в привлечении к ответственности.

Страны Евросоюза и G7 склоняются к "гибридному трибуналу" для преследования ответственных за преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на чиновника ЕС.

Такой гибридный трибунал может объединить юрисдикцию и процесс на основе международного права.

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Запад считает такой формат наиболее реалистичной перспективой.

Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов ЕС в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции является наиболее вероятным вариантом осуществления правосудия в этом случае.

"Трибунал будет служить политическому императиву, заключающемуся в привлечении к ответственности", — сказал чиновник, добавив, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

В начале марта Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, которое совершило РФ против Украины. Это первый шаг к трибуналу.

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