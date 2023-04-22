В Харькове погиб мальчик после падения с шестого этажа

Мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой

В Салтовском районе Харькова погиб 4-летний мальчик, выпавший из окна 6 этажа 22 апреля в 12.45.

Об этом информирует " Общественное " со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова.

В сообщении указывается, что мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой.

"Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку у подъезда. В результате падения он получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что следователи расследуют гибель ребенка как убийство с примечанием "несчастный случай".

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области 3-летний ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Львове суд признал виновным отца, избившего собственного сына деревянной колодкой от швабры.

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