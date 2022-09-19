Экс-тренер "Шахтера" Де Дзерби возглавил клуб АПЛ

Итальянец Роберто Де Дзерби назначен новым главным тренером "Брайтона", который выступает в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщается на официальном сайте "чаек".

Контракт Де Дзерби с английским клубом рассчитан на четыре года. Кто войдет в его тренерский штаб в "Брайтоне" не сообщается, но одним из помощников итальянца может стать Андреа Мальдера - бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины. Об этом Мальдера намекнул у себя в Instagram.

Были отрешены к подтверждению результата Roberto De Zerbi как club's head coach! pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022

На посту наставника "Брайтона" 43-летний Де Дзерби сменил недавно возглавившего лондонский "Челси" Грэма Поттера .

Отметим, что Де Дзерби находился без работы после ухода из донецкого "Шахтера" в июле этого года. Ранее он возглавлял ряд итальянских клубов, среди которых "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло".

Де Дзерби возглавил "горняков" 25 мая 2021 года. Под руководством итальянского специалиста "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/22 "Шахтер" занял первое место по итогам розыгрыша УПЛ, который из-за войны войны был завершен досрочно без определения чемпиона и призеров.

Во главе с Де Дзерби команда провела 30 матчей - 20 побед, 5 ничьих и 5 поражений с общим счетом 64:26.

Добавим, что "Брайтон" с 13 очками сенсационно занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Дебютирует Де Дзерби в роли коуча "чаек" 1 октября выездным матчем против "Ливерпуля".

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