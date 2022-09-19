Екстренер "Шахтаря" Де Дзербі очолив клуб АПЛ

Італієць Роберто Де Дзербі призначений новим головним тренером "Брайтона", який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "чайок".

Контракт Де Дзербі з англійським клубом розрахований на 4 роки. Хто увійде до його тренерського штабу в "Брайтоні" не повідомляється, але одним з помічників італійця може стати Андреа Мальдера - колишній асистент Андрія Шевченка у збірній України. Про це Мальдера натякнув у себе в Instagram.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022

На посаді керманича "Брайтона" 43-річний Де Дзербі змінив Грема Поттера, який нещодавно очолив лондонський "Челсі".

Зазначимо, що Де Дзербі перебував без роботи після свого відходу з донецького "Шахтаря" в липні цього року. Раніше він також очолював низку італійських клубів, серед яких "Палермо", "Беневенто" та "Сассуоло".

Де Дзербі очолив "гірників" 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійського спеціаліста "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

У сезоні-2021/22 "Шахтар" посів перше місце за підсумками розіграшу УПЛ, який через війну було завершено достроково без визначення чемпіона і призерів.

На чолі з Де Дзербі команда провела 30 матчів - 20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок із загальним рахунком 64:26.

Додамо, що наразі "Брайтон" з 13 очками сенсаційно посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Дебютує Де Дзербі в ролі коуча "чайок" 1 жовтня виїзним матчем проти "Ліверпуля".

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