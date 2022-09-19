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Екстренер "Шахтаря" Де Дзербі очолив клуб АПЛ

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Екстренер "Шахтаря" Де Дзербі очолив клуб АПЛ

Фото: ФК Шахтар

Колишній керманич донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі став головним тренером англійського "Брайтона".

Італієць Роберто Де Дзербі призначений новим головним тренером "Брайтона", який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "чайок".

Контракт Де Дзербі з англійським клубом розрахований на 4 роки. Хто увійде до його тренерського штабу в "Брайтоні" не повідомляється, але одним з помічників італійця може стати Андреа Мальдера - колишній асистент Андрія Шевченка у збірній України. Про це Мальдера натякнув у себе в Instagram.

На посаді керманича "Брайтона" 43-річний Де Дзербі змінив Грема Поттера, який нещодавно очолив лондонський "Челсі".

Зазначимо, що Де Дзербі перебував без роботи після свого відходу з донецького "Шахтаря" в липні цього року. Раніше він також очолював низку італійських клубів, серед яких "Палермо", "Беневенто" та "Сассуоло".

  • Де Дзербі очолив "гірників" 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійського спеціаліста "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.
  • У сезоні-2021/22 "Шахтар" посів перше місце за підсумками розіграшу УПЛ, який через війну було завершено достроково без визначення чемпіона і призерів.
  • На чолі з Де Дзербі команда провела 30 матчів - 20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок із загальним рахунком 64:26.

Додамо, що наразі "Брайтон" з 13 очками сенсаційно посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Дебютує Де Дзербі в ролі коуча "чайок" 1 жовтня виїзним матчем проти "Ліверпуля".

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