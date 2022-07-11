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"Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади головного тренера

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"Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади головного тренера

Фото: ФК Шахтар

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі більше не керманич донецького "Шахтаря".

Донецький клуб повідомив про припинення співпраці з 43-річним італійцем та його тренерським штабом.

Рішення ухвалено за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Зазначимо, що угода Де Дзербі з "помаранчево-чорними" була розрахована до 2023 року, однак через війну в Україні контракт було розірвано достроково.

Разом із Де Дзербі донецький клуб залишив весь його італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.

  • Де Дзербі очолив "гірників" 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійського спеціаліста "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.
  • У сезоні-2021/22 "Шахтар" посів перше місце за підсумками розіграшу УПЛ, який через війну було завершено достроково без визначення чемпіона і призерів.
  • На чолі з Де Дзербі команда провела 30 матчів - 20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок із загальним рахунком 64:26.

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