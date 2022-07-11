"Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади головного тренера

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі більше не керманич донецького "Шахтаря".

Донецький клуб повідомив про припинення співпраці з 43-річним італійцем та його тренерським штабом.

Рішення ухвалено за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Зазначимо, що угода Де Дзербі з "помаранчево-чорними" була розрахована до 2023 року, однак через війну в Україні контракт було розірвано достроково.

Разом із Де Дзербі донецький клуб залишив весь його італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.

Де Дзербі очолив "гірників" 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійського спеціаліста "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

У сезоні-2021/22 "Шахтар" посів перше місце за підсумками розіграшу УПЛ, який через війну було завершено достроково без визначення чемпіона і призерів.

На чолі з Де Дзербі команда провела 30 матчів - 20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок із загальним рахунком 64:26.

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