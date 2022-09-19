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У Харківській області шестеро людей підірвалися на мінах

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У Харківській області шестеро людей підірвалися на мінах

На деокупованих територіях на людей чатують небезпеки у вигляді мін.

На звільненій від росіян території Харківської області шестеро людей підірвалися на ворожих мінах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє - в Ізюмському, та двоє - у Чугуївському. Усіх поранених мешканців доправили до лікувальних закладів із пораненнями.

"Ще раз закликаю всіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіччя доріг, лісосмуг та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де вже проведено розмінування", - наголосив керівник області.

Як повідомлялося, на звільненій території Харківщини виявлено тіла людей зі слідами катувань. Мешканці населених пунктів, які пів року перебували під російською окупацією, підтверджують факти жорстоких злочинів.

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Дата публікації
Перегляди
327
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