В Харьковской области шесть человек взорвались на минах

На освобожденной от россиян территории Харьковской области и шесть человек взорвались на вражеских минах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, два человека взорвались на авто в Дергачевском районе, еще двое — в Изюмском, и двое — в Чугуевском. Всех раненых жителей доставили в лечебные учреждения с ранениями.

"Еще раз призываю всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными. Избегайте обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", — подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, на освобожденной территории Харьковщины обнаружены тела людей со следами пыток. Жители населённых пунктов, полгода находившиеся под российской оккупацией, подтверждают факты жестоких преступлений.

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