Трогательный поступок: Миколенко отдал девочке свою куртку перед матчем АПЛ (видео)

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отметился милым поступком перед стартом поединка 8-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма".
Перед началом встречи команды почтили память королевы Великобритании Елизаветы II, умершей 8 сентября 2022 года.
Во время этой процедуры рядом с футболистами "Эвертона" на газоне стояли двое детей - мальчик и девочка.
Поскольку погода была не самая теплая, то украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко решил позаботиться о девочке и единственный из игроков снял свою спортивную куртку и надел ее на девочку, чтобы она не замерзла.
Видео этого трогательного эпизода разлетелось соцсетями.
Mykolenko pic.twitter.com/7pYUcIxC5D— RJ (@tulni) September 18, 2022
Добавим, что "Эвертон" на домашней арене обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0, а Миколенко отыграл полный матч. Для команды Фрэнка Лэмпарда это первая победа в нынешнем сезоне АПЛ.
- "Эвертон" с 7 очками поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. Бывший клуб украинца Андрея Ярмоленко с 4 баллами остался на 18-й позиции.
- В следующем туре "ириски" в гостях встретятся с "Саутгемптоном", "молотобойцы" будут принимать "Вулверхэмптон". Оба матча состоятся 1 октября.
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