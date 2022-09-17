"Манчестер Сити" разбил "волков" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В субботу, 17 сентября, в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23 "Манчестер Сити" на выезде одолел "Вулверхэмптон".

"Манчестер Сити" в гостевом матче АПЛ без проблем победил "Вулверхэмптон". Матч завершился со счетом 3:0 .

Гости открыли счет уже на первой минуте – отличился Джек Грилиш. Впоследствии Эрлинг Голанд удвоил преимущество "горожан"

Еще до перерыва "Вулверхэмптон" остался в меньшинстве — за фол на Грилише был изъят Нейтан Коллинз.

Во втором тайме Фил Фоден по передаче Кевина Де Брюйне довел счет до разгромного.

"Манчестер Сити" набрал 17 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы АПЛ. "Вулверхэмптон" находится на 16 месте.

В следующем туре "горожане" дома встретятся с "Манчестер Юнайтед", а "волки" на выезде будут противостоять "Вест Хэму".

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Англии по футболу

Карате-стайл: шедевральный мяч Голанда признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео)

Дебютный гол Роналду: "Манчестер Юнайтед" победил бывшую команду Вернидуба в Лиге Европы