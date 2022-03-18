Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы-2021/22

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта.

В четверг, 17 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/22.

После них стали известны все четвертьфиналисты турнира. К следующей стадии вышли восемь победителей двухматчевых противостояний.

Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы два клуба из Германии и по одной команде из Испании, Италии, Португалии, Шотландии, Англии и Франции.

Участники 1/4 финала Лиги Европы

"РБ Лейпциг" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Аталанта" (Италия)

"Брага" (Португалия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Вест Хэм Юнайтед" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия)

"Лион" (Франция)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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