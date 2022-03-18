Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги Європи-2021/22

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 18 березня.
У четвер, 17 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22.
Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.
Серед чвертьфіналістів престижного клубного турніру Європи два клуби з Німеччини та по одній команді з Іспанії, Італії, Португалії, Шотландії, Англії та Франції.
Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи
- "РБ Лейпциг" (Німеччина)
- "Барселона" (Іспанія)
- "Аталанта" (Італія)
- "Брага" (Португалія)
- "Рейнджерс" (Шотландія)
- "Вест Хем Юнайтед" (Англія)
- "Айнтрахт" (Німеччина)
- "Ліон" (Франція)
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 18 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
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