Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги Європи-2021/22

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 18 березня.

У четвер, 17 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22.

Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.

Серед чвертьфіналістів престижного клубного турніру Європи два клуби з Німеччини та по одній команді з Іспанії, Італії, Португалії, Шотландії, Англії та Франції.

Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи

"РБ Лейпциг" (Німеччина)

"Барселона" (Іспанія)

"Аталанта" (Італія)

"Брага" (Португалія)

"Рейнджерс" (Шотландія)

"Вест Хем Юнайтед" (Англія)

"Айнтрахт" (Німеччина)

"Ліон" (Франція)

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 18 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

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