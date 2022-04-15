Определились все полуфиналисты Лиги Европы-2021/22

Полуфинальные поединки пройдут в четверг, 28 апреля.
В четверг, 14 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/22.
После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.
Пары 1/2 финала Лиги Европы
- "Вест Хэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия)
- "РБ Лейпциг" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в четверг, 28 апреля.
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