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Определились все полуфиналисты Лиги Европы-2021/22

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Определились все полуфиналисты Лиги Европы-2021/22

Associated Press

Полуфинальные поединки пройдут в четверг, 28 апреля.

В четверг, 14 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/22.

После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.

Пары 1/2 финала Лиги Европы

  • "Вест Хэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия)
  • "РБ Лейпциг" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в четверг, 28 апреля.

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