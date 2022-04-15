Определились все полуфиналисты Лиги Европы-2021/22

Полуфинальные поединки пройдут в четверг, 28 апреля.

В четверг, 14 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/22.

После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.

Пары 1/2 финала Лиги Европы

"Вест Хэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в четверг, 28 апреля.

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