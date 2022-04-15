"Барселона" в невероятном матче с "Айнтрахтом" вылетела из Лиги Европы

Команды забили пять голов на двоих.
В четверг, 14 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Барселона" дома уступила "Айнтрахту" – 2:3.
Гости начали доминировать с первых минут – на 67-й "Айнтрахт" уже имел преимущество в три гола.
"Блаугранас" смогли ответить только в дополнительное время. Сначала отличился Серхио Бускетс, а затем Мемфис Депай реализовал пенальти.
Первый матч завершился ничьей (1:1), поэтому по результатам двух противостояний в полуфинал Лиги Европы пробился "Айнтрахт".
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