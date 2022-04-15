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"Барселона" в невероятном матче с "Айнтрахтом" вылетела из Лиги Европы

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"Барселона" в невероятном матче с "Айнтрахтом" вылетела из Лиги Европы

Associated Press

Команды забили пять голов на двоих.

В четверг, 14 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Барселона" дома уступила "Айнтрахту"2:3.

Гости начали доминировать с первых минут – на 67-й "Айнтрахт" уже имел преимущество в три гола.

"Блаугранас" смогли ответить только в дополнительное время. Сначала отличился Серхио Бускетс, а затем Мемфис Депай реализовал пенальти.

Первый матч завершился ничьей (1:1), поэтому по результатам двух противостояний в полуфинал Лиги Европы пробился "Айнтрахт".

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