"Вест Хэм" уверенно пробился в полуфинал Лиги Европы

Ярмоленко отыграл всего несколько минут.

В четверг, 14 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Вест Хэм" на выезде уверенно победил "Лион" – 0:3 .

"Молотобойцы" отправили в ворота соперника три гола, на которые французы так и затруднились ответить. За "Вест Хэм" отличились Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джеррод Боуэн.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко почти весь матч провел на скамье запасных и вышел только на 84-й минуте.

Первый матч "Лиона" против "Вест Хэма" завершился со счетом 1:1. В полуфинале "молотобойцев" ожидается встреча с франкфуртским "Айнтрахтом", который в параллельном поединке выбил каталонскую "Барселону".

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