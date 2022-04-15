"Вест Гем" впевнено пробився до півфіналу Ліги Європи

Ярмоленко відіграв лише кілька хвилин.

У четвер, 14 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Вест Гем" на виїзді впевнено переміг "Ліон" - 0:3 .

"Молотобійці" відправили у ворота суперника три гола, на які французи так і не змогли відповісти. За "Вест Гем" відзначилися Крейг Доусон, Деклан Райс та Джеррод Боуен.

Український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко майже весь матч провів на лаві запасних і вийшов лише не 84-й хвилині.

Прший матч "Ліона" проти "Вест Гема" завершився з рахунком 1:1. У півфіналі "молотобійців" очікується зустріч із франкфуртським "Айнтрахтом", який у паралельному поєдинку вибив каталонську "Барселону".

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