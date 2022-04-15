Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи-2021/22

Півфінальні поєдинки відбудуться у четвер, 28 квітня.

У четвер, 14 квітня, відбулися останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22.

Після них стали відомі всі півфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли чотири переможці двоматчевих протистоянь.

Пари 1/2 фіналу Ліги Європи

"Вест Гем" (Англія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія)

Поєдинки півфіналу турніру відбудуться за два тижні, у четвер, 28 квітня.

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