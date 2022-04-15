Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій-2021/22

Півфінальні поєдинки відбудуться у четвер, 28 квітня.
У четвер, 14 квітня, відбулися останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2021/22.
Після них стали відомі всі півфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли чотири переможці двоматчевих протистоянь.
Пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
- "Лестер" (Англія) - "Рома" (Італія)
- "Феєнорд" (Нідерланди) - "Олімпік Марсель" (Франція)
Поєдинки півфіналу турніру відбудуться за два тижні, у четвер, 28 квітня.
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