Определились все полуфиналисты Лиги конференций-2021/22

Полуфинальные поединки пройдут в четверг, 28 апреля.
В четверг, 14 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/22.
После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.
Пары 1/2 финала Лиги конференций
- "Лестер" (Англия) — "Рома" (Италия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Олимпик Марсель" (Франция)
Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в четверг, 28 апреля.
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