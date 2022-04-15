Определились все полуфиналисты Лиги конференций-2021/22

Полуфинальные поединки пройдут в четверг, 28 апреля.

В четверг, 14 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/22.

После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.

Пары 1/2 финала Лиги конференций

"Лестер" (Англия) — "Рома" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Олимпик Марсель" (Франция)

Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в четверг, 28 апреля.

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