ПСЖ разбил "Брест" в стартовом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

ПСЖ на выезде разгромил "Брест" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок между французскими клубами завершился со счетом 0:3 .

Еще в первом тайме парижане создали себе комфортный гандикап. На 21-й минуте счет открыл Витинья, реализовав пенальти. А на 45-й минуте голом отличился Усман Дембеле.

Во втором тайме команда Луиса Энрике забила еще один мяч. На 66-й минуте Дембеле оформил дубль.

Ответный поединок состоится 19 февраля в Париже. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в 1/8 финала.

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