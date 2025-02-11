ПСЖ розбив "Брест" у стартовому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ на виїзді розгромив "Брест" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок між французькими клубами завершився з рахунком 0:3 .

Ще в першому таймі парижани створили собі комфортний гандикап. На 21-й хвилині рахунок відкрив Вітінья, реалізувавши пенальті. А на 45-й хвилині голом відзначився Усман Дембеле.

У другому таймі команда Луїса Енріке забила ще один м'яч. На 66-й хвилині Дембеле оформив дубль.

Поєдинок у відповідь відбудеться 19 лютого в Парижі. Переможець двоматчевого протистояння отримає путівку до 1/8 фіналу.

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