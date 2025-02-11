Добыча редкоземельных металлов будет очень выгодна Украине — экономический эксперт

У Украины нет возможности капитальных вложений для построения такого масштабного проекта.

Добыча редкоземельных металлов требует обработки огромного количества грунта, поэтому Украина не сможет самостоятельно выстроить этот процесс.

Руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский рассказал об этом в эфире "Киев 24".

Он заметил, чтобы получить даже один грамм конкретного металла нужно обработать огромное количество грунта.

"Нет варианта, что Украина сможет самостоятельно построить добычу этих редкоземельных металлов, а затем каким-то путем из них производить готовую продукцию и продавать на свет", — сказал Несходовский.

Он подчеркнул, что даже при условии включения инвестиций в добычу это все равно создаст рабочие места. Возможно, через десять лет, когда подобный процесс будет налажен, мы создадим условия, когда из этого сырья изготовлять готовую продукцию на свет будет выгоднее в Украине.

Напомним, что доступ США к украинским ископаемым, вероятно, станет одной из тем, которую американские топ-чиновники планируют обсудить во время Мюнхенской конференции в конце этой недели.

Читайте также: