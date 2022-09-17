"Специя" с Коваленко одержала волевую победу в Серии А

В субботу, 17 сентября, в рамках седьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23 "Специя" принимала "Сампдорию".

"Специя" победила "Сампдорию" в домашнем матче Серии А. Матч завершился со счетом 2:1 .

Счет матча открыл на 11-й минуте Абдельхамид Сабири, издали пробивший в правый верхний угол. Однако уже через минуту "Сампдорию" постигла неудача — автоголом отличился Мурильо. На 72-й минуте за "Специю" забил Нзола.

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко начал матч с "Сампдорией" в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте игры.

"Специя" имеет 8 очков и находится на 10-м месте турнирной таблицы Серии А, а "Сампдория" с 2 очками в дне.

В следующем туре команда Коваленко встретится с "Лацио", "Сампдория" будет противостоять "Монке".

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