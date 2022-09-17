"Спеція" з Коваленком здобула вольову перемогу у Серії А

У суботу, 17 вересня, в рамках сьомого туру італійської Серії А сезону-2022/23 "Спеція" приймала "Сампдорію".

"Спеція" перемогла "Сампдорію" у домашньому матчі Серії А. Матч завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на 11-й хвилині Абдельхамід Сабірі, який здалеку пробив у правий верхній кут. Однак вже за хвилину "Сампдорію" спіткала невдача - автоголом відзначився Мурільйо. На 72-й хвилині за "Спецію" забив Нзола.

Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко розпочав матч із "Сампдорією" у стартовому складі та був замінений на 71-й хвилині гри.

"Спеція" має 8 очок та перебуває на 10 місці турнірної таблиці Серії А, а "Сампдорія" з 2 очками на дні.

У наступному турі команда Коваленка зустрінеться з "Лаціо", "Сампдорія" протистоятиме "Монці".

Читайте також:

Серія А онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Відзначився асистом: українець вдало дебютував у шотландській Прем’єр-лізі

Заслужена нагорода: Довбика визнали найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій