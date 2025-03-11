"Верес" неожиданно разбил "Полесье" в матче УПЛ (видео)

Ровенский клуб прервал беспроигрышную серию житомирцев, которая насчитывала четыре поединка.

"Верес" разгромил "Полесье" в домашнем матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 5:1 .

В первом тайме хозяева поля дважды поразили ворота соперника – дубль оформил Руслан Степанюк, отличившись на 13-й и 45-й минутах. Житомирцы ответили на 33-й минуте точным ударом уругвайца Батисты.

Во второй половине встречи ровенский клуб шокировал "волков" тремя голами. На 56-й минуте забил Виталий Дахновский, на 65-й Николай Гайдучик, а на 88-й окончательный счет установил Евгений Шевченко.

Обзор матча "Верес" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Верес" прервал беспроигрышную серию житомирцев, которая насчитывала четыре поединка. Ровенский клуб с 28 очками поднялся на восьмое место в УПЛ. "Полесье" (34 балла) осталось на четвертой позиции.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Верес" встретится с "Ингульцом", а "Полесье" будет противостоять ЛНЗ. Оба матча состоятся 28 марта.

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