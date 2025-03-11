"Верес" несподівано розтрощив "Полісся" в матчі УПЛ (відео)

Рівненський клуб перервав безпрограшну серію житомирців, яка налічувала чотири поєдинки.

"Верес" розгромив "Полісся" в домашньому матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 5:1 .

У першому таймі господарі поля двічі вразили ворота суперника – дубль оформив Руслан Степанюк, відзначившись на 13-й і 45-й хвилинах. Житомирці відповіли на 33-й хвилині точним ударом уругвайця Батісти.

У другій половині зустрічі рівненський клуб шокував "вовків" трьома голами. На 56-й хвилині забив Віталій Дахновський, на 65-й Микола Гайдучик, а на 88-й остаточний рахунок встановив Євген Шевченко.

Огляд матчу "Верес" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Верес" перервав безпрограшну серію житомирців, яка налічувала чотири поєдинки. Рівненський клуб з 28 очками піднявся на восьме місце в УПЛ. "Полісся" (34 бали) залишилося на четвертій позиції.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Верес" зустрінеться з "Інгульцем", а "Полісся" протистоятиме ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 28 березня.

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