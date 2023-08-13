Вторая победа подряд: "Кривбасс" разобрался с новичком УПЛ

"Кривбасс" обыграл ЛНЗ в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля вышли вперед на 38-й минуте – Даниил Беcкаравайный отличился после передачи Тимура Стецькова.

Под занавес игры подопечные Юрия Вернидуба удвоили свое преимущество – окончательный счет поединка на 83-й минуте установил Максим Задерака, которому ассистировал Дмитрий Хомченовский.

"Кривбасс" одержал вторую победу подряд в текущем сезоне УПЛ. Криворожцы с 6 очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице. В активе ЛНЗ три зачетных балла и десятая позиция.

В 4-м туре чемпионата Украины "Кривбасс" 20 августа сыграет против "Шахтера", а черкасский клуб, который проводит свой дебютный сезон в УПЛ, 18 августа встретится с еще одним новичком элитного дивизиона житомирским "Полесьям".

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