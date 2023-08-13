"Заря" обыграла "Ворсклу" и одержала дебютную победу в сезоне УПЛ

Также это первый успех Ненада Лалатовича на посту главного тренера луганского клуба.

"Заря" победила "Ворсклу" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:2 .

Уже на 4-й минуте встречи луганская команда вышла вперед усилиями панамского легионера Эдуардо Герреро.

Хозяева отыгрались во втором тайме – на 66-й минуте счет сравнял Фелипе Родригес.

Однако на 78-й минуте "Заря" забила победный мяч. Его автором стал бразильский защитник Джордан.

Для луганцев это первая победа в новом сезоне Премьер-лиги. На старте чемпионата "Заря" проиграла "Руху" (2:1) и уступила "Кривбассу" (1:3). Также это дебютная победа сербского тренера Ненада Лалатовича на посту наставника бронзового призера прошлого сезона УПЛ.

После трех сыгранных матчей "Заря" с тремя очками идет на 11-м месте в УПЛ. "Ворскла" проиграла второй поединок на старте сезона и с нулем в графе очков замыкает таблицу.

В 4-м туре отечественного первенства луганчане 18 августа встретятся с "Александрией", а полтавчане на следующий день сыграют с "Вересом".

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