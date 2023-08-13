"Зоря" обіграла "Ворсклу" та здобула дебютну перемогу в сезоні УПЛ

Також це перший успіх Ненада Лалатовича на посаді головного тренера луганського клубу.

"Зоря" перемогла "Ворсклу" в матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі луганська команда вийшла вперед зусиллями панамського легіонера Едуардо Герреро.

Господарі відігралися в другому таймі – на 66-й хвилині рахунок зрівняв Феліпе Родрігес.

Однак на 78-й хвилині "Зоря" забила переможний м'яч. Його автором став бразильський захисник Джордан.

Для луганців це перша перемога в новому сезоні Прем'єр-ліги. На старті чемпіонату "Зоря" програла "Руху" (2:1) та поступилася "Кривбасу" (1:3). Також це дебютна звитяга сербського тренера Ненада Лалатовича на посаді керманича бронзового призера минулого сезону УПЛ.

Після трьох зіграних матчів "Зоря" з трьома очками йде на 11-му місці в УПЛ. "Ворскла" програла другий поєдинок на старті сезону та з нулем у графі очок замикає таблицю.

У 4-му турі вітчизняної першості луганці 18 серпня зустрінуться з "Олександрією", а полтавці наступного дня зіграють із "Вересом".

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