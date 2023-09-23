WADA сохранило антидопинговые санкции против России: что они предусматривают

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не отвечает установленным требованиям.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило в силе санкции против России из-за несоблюдения антидопингового кодекса.

Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

В новом решении WADA говорится, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не устранило несоответствия в национальном законодательстве, обнаруженные WADA в сентябре 2022 года.

Таким образом, РУСАДА продолжает не отвечать критериям Всемирного антидопингового кодекса, а потому не будет восстановлено в правах.

Представители РУСАДА не будут иметь право находиться на должностях в WADA. Также РУСАДА не может проводить спортивные мероприятия совместно с WADA, участвовать в них и получать финансирование.

Россия не сможет проводить региональные, континентальные и всемирные соревнования. Кроме того, на подобных соревнованиях в других странах запрещено использовать флаг и гимн РФ.

Напомним, в конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и контракты с армиями государств-агрессоров.

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

В июле этого года стало известно. что МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину. Это означает, что государства-агрессоры не будут представлены на соревнованиях в Париже под национальными флагами. В то же время не исключено, что российских и белорусских спортсменов допустят к Играм в нейтральном статусе.

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