Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

WADA зберегло антидопінгові санкції проти Росії: що вони передбачають

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
100
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
WADA зберегло антидопінгові санкції проти Росії: що вони передбачають

Фото: Associated Press

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) досі не відповідає встановленим вимогам.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) залишило чинними санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу.

Про це повідомляється на офіційному сайті WADA.

В новому рішенні WADA йдеться, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) все ще не усунуло невідповідності в національному законодавстві, які були виявлені WADA у вересні 2022 року.

Таким чином, РУСАДА продовжує не відповідати критеріям Всесвітнього антидопінгового кодексу, а тому не буде відновлено у правах.

Представники РУСАДА не матимуть права перебувати на посадах у WADA. Також РУСАДА не може проводити спортивні заходи спільно з WADA, брати участь у них та отримувати фінансування.

Росія не зможе проводити регіональні, континентальні та всесвітні змагання. Крім того, на подібних змаганнях в інших країнах заборонено використовувати прапор і гімн РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

В липні цього року стало відомо. що МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпійські ігри-2024 через повномасштабне вторгнення до України. Це означає, що держави-агресорки не будуть представлені на змаганнях у Парижі під національними прапорами. Водночас не виключено, що російських і білоруських спортсменів допустять до Ігор у нейтральному статусі.

Читайте також:

Під нейтральним прапором: президент МОК виступив за допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Залишаться без олімпійських ліцензій: росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

НОК прокоментував можливу участь України в Олімпіаді-2024 у разі допущення росіян і білорусів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
100
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація