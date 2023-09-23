WADA зберегло антидопінгові санкції проти Росії: що вони передбачають

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) залишило чинними санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу.

Про це повідомляється на офіційному сайті WADA.

В новому рішенні WADA йдеться, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) все ще не усунуло невідповідності в національному законодавстві, які були виявлені WADA у вересні 2022 року.

Таким чином, РУСАДА продовжує не відповідати критеріям Всесвітнього антидопінгового кодексу, а тому не буде відновлено у правах.

Представники РУСАДА не матимуть права перебувати на посадах у WADA. Також РУСАДА не може проводити спортивні заходи спільно з WADA, брати участь у них та отримувати фінансування.

Росія не зможе проводити регіональні, континентальні та всесвітні змагання. Крім того, на подібних змаганнях в інших країнах заборонено використовувати прапор і гімн РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

В липні цього року стало відомо. що МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпійські ігри-2024 через повномасштабне вторгнення до України. Це означає, що держави-агресорки не будуть представлені на змаганнях у Парижі під національними прапорами. Водночас не виключено, що російських і білоруських спортсменів допустять до Ігор у нейтральному статусі.

Читайте також:

Під нейтральним прапором: президент МОК виступив за допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Залишаться без олімпійських ліцензій: росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

НОК прокоментував можливу участь України в Олімпіаді-2024 у разі допущення росіян і білорусів