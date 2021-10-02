Заря - Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Виктора Скрипника попытается реабилитироваться за еврокубковый разгром от "Ромы".

В воскресенье, 3 октября, в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги встретятся луганская "Заря" и черниговская "Десна".

Поединок состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье. Начало - в 17:00.

Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ точно будет стремиться порадовать своих болельщиков после разгромного домашнего поражения от "Ромы" во 2-м туре Лиги конференций.

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Смотрите матч "Заря" - "Десна" в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ и онлайн на ТСН Проспорт.

"Заря" (17 очков) идет шестой в турнирной таблице УПЛ.

"Десна" (16 баллов) расположилась на седьмом месте.

В 11-м туре УПЛ, который состоится после паузы на игры национальных сборных, подопечные Скрипника 15 октября поедут в гости к "Шахтеру", а команда Александра Рябоконя 17 октября на выезде сыграет с "Минаем".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

10 тур Воскресенье, 3 октября / 17:00

Запорожье. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН ТВ СТАТИСТИКА МАТЧА

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