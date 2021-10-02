Зоря - Десна: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команда Віктора Скрипника спробує реабілітуватися за єврокубковий розгром від "Роми".

У неділю, 3 жовтня, в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги зустрінуться луганська "Зоря" та чернігівська "Десна".

Поєдинок відбудеться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Початок - о 17:00.

Бронзовий призер минулого сезону УПЛ точно прагнутиме потішити своїх уболівальників після розгромної домашньої поразки від "Роми" в 2-му турі Ліги конференцій.

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Дивіться матч "Зоря" - "Десна" у прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на ТСН Проспорт.

"Зоря" (17 очок) йде шостою в турнірній таблиці УПЛ.

"Десна" (16 балів) розташувалася на сьомому місці.

В 11-му турі УПЛ, який відбудеться після паузи на ігри національних збірних, підопічні Скрипника 15 жовтня поїдуть в гості до "Шахтаря", а команда Олександра Рябоконя 17 жовтня на виїзді зіграє з "Минаєм".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

10 тур Неділя, 3 жовтня / 17:00

Запоріжжя. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляція - УНІАН ТБ СТАТИСТИКА МАТЧУ

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