Джамала купила ділянку під Києвом по сусідству з Дорофєєвою та MONATIK

Зірка придбала ділянку землі у селі Крюківщина.
Співачка Джамала планує оселитися біля артистів Наді Дорофєєвої та Дмитра Монатіка.
Зірка вже придбала ділянку землі в селі Крюківщина, Київська область. Надя Дорофєєва у програмі "Світське життя" розповіла, як віднеслась до того, що Джамала стане її сусідкою.
"Це приємно. Ми спілкувалися з Джамалою щодо місцевості. Це класне рішення. Нам там дуже подобається. Там класно", - розповіла Надя.
Зазначимо, наразі Джамала живе разом зі своєю родиною у квартирі, яку їй 2016 року подарував мер Києва за перемогу в конкурсі "Євробачення".
Нагадаємо, Джамала у четвертому ефірі "Танців з зірками" перевтілилась в сексуальну білявку та відверто станцювала. Артистка виконала на паркеті ча-ча-ча.