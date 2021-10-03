Джамала купила ділянку під Києвом по сусідству з Дорофєєвою та MONATIK

Джамала купила ділянку під Києвом по сусідству з Дорофєєвою та MONATIK

Зірка придбала ділянку землі у селі Крюківщина.

Співачка Джамала планує оселитися біля артистів Наді Дорофєєвої та Дмитра Монатіка.

Зірка вже придбала ділянку землі в селі Крюківщина, Київська область. Надя Дорофєєва у програмі "Світське життя" розповіла, як віднеслась до того, що Джамала стане її сусідкою.

"Це приємно. Ми спілкувалися з Джамалою щодо місцевості. Це класне рішення. Нам там дуже подобається. Там класно", - розповіла Надя.

Зазначимо, наразі Джамала живе разом зі своєю родиною у квартирі, яку їй 2016 року подарував мер Києва за перемогу в конкурсі "Євробачення".

Нагадаємо, Джамала у четвертому ефірі "Танців з зірками" перевтілилась в сексуальну білявку та відверто станцювала. Артистка виконала на паркеті ча-ча-ча.

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