Акула откусила полноги ребенку: как это случилось

Акула напала на ребенка / © Associated Press

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Во французской Полинезии семилетний мальчик пережил нападение акулы.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Когда хищник набросился на мальчика, он играл в воде с другими детьми. Акула схватила зубами его руку, а затем вцепилась в ногу и откусила ее чуть ниже колена. Друзья мальчика не пострадали.

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Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу.

«Мне 35 лет, и я вижу такое впервые. Это были длинные и глубокие раны», — рассказал один из спасателей.

Он также предположил, что акула появилась в этом районе из-за рыбаков, выбрасывающих в воду свой улов.

Нападения акул в Полинезии происходят нечасто. Обычно они набрасываются на людей, которые занимаются подводной охотой или пытаются накормить их.

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Напомним, на курорте Марса-Алам в Египте произошло нападение акулы на двух иностранных туристов, плававших в Красном море.

А недавно был пойман крупнейший самец белой акулы в мире. Длина Контендера составляет 420 см, а вес — примерно 750 кг.