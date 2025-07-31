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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
947
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Акула відкусила пів ноги дитині: як це трапилося

Під час відпочинку акула напала на дітей. Один із хлопчиків серйозно постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Акула напала на дитину

Акула напала на дитину / © Associated Press

У французькій Полінезії семирічний хлопчик пережив напад акули.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Коли хижак накинувся на хлопчика, він грався у воді з іншими дітьми. Акула схопила зубами його руку, а потім вчепилася в ногу і відкусила її трохи нижче за коліно. Друзі хлопчика не постраждали.

Рятувальники, які прибули на місце події, надали дитині першу допомогу, після чого доправили до лікарні.

«Мені 35 років, і я бачу таке вперше. Це були довгі та глибокі рани», — розповів один із рятувальників.

Він також припустив, що акула з’явилася в цьому районі через рибалок, які викидали у воду свій улов.

Напади акул у Полінезії відбуваються нечасто. Зазвичай вони накидаються на людей, які займаються підводним полюванням або намагаються нагодувати їх.

Нагадаємо, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі.

А нещодавно було упіймано найбільшого самця білої акули у світі. Довжина Контендера становить 420 см, а вага — приблизно 750 кг.

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Дата публікації
Кількість переглядів
947
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