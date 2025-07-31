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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Наступ на Донбасі та Запоріжжі: де саме просунулися російські війська

Українські аналітики підтверджують втрату ще кількох територій, ворог не зупиняється.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російська армія продовжує наступальні дії на сході та півдні України. 31 липня ворог повністю окупував Верхньокам’янське на Донеччині та Кам’янське на Запоріжжі.

Про це повідомляє DeepState.

Крім цього, зафіксовано просування російських сил у районі Івано-Дар’ївки та Білої Гори. На цих напрямках тривають активні бойові дії, ситуація залишається напруженою.

Івано-Дар’ївка / © Deepstatemap

Івано-Дар’ївка / © Deepstatemap

Біла Гора / © Deepstatemap

Біла Гора / © Deepstatemap

Також аналітики оновили лінію фронту біля Маліївки в Дніпропетровській області.

Маліївка / © Deepstatemap

Маліївка / © Deepstatemap

Дані свідчать про незначні зміни, проте вони можуть вказувати на підготовку до подальшого просування ворога.

Нагадаємо, на сході України триває інтенсивний літній наступ армії РФ, яка зосереджує значні сили для проривів на окремих ділянках фронту. Це може суттєво змінити розстановку сил у регіоні. Один з українських командирів охарактеризував обстановку як «вкрай тривожну», зазначивши, що українські підрозділи в районі Мирнограда поблизу Покровська перебувають під реальною загрозою оточення.

За його словами, російські війська вже зайняли село Родинське та просуваються в бік Білецького, що може ускладнити логістику та постачання для українських військ у Покровську. Цю інформацію підтверджують і представники поліції, і військові. Командир попередив, що ситуація може перерости у масштабну облогу за сценаріями Авдіївки чи Вугледара.

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