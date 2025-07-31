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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
333
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Нічна атака: по якому місту Росія била дронами і ракетами

Уночі росіяни випустили дрони та ракети. Київ прийняв основний удар.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ вгатила по столиці

РФ вгатила по столиці / © Associated Press

У ніч проти 31 липня Росія влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

За даними відомства, противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет):

  • 309 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів

  • 8 крилатими ракетами «Іскандер-К»

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  • 288 ударних БпЛА

  • 3 крилаті ракети «Іскандер-К»

«Основний напрямок удару — Київ! Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Київ 31 липня. Кількість жертв нічного удару по Києву зросла до шести, серед загиблих — дитина. Президент Зеленський відреагував на трагедію, звинувативши Росію в тероризмі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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