Нічна атака: по якому місту Росія била дронами і ракетами

РФ вгатила по столиці / © Associated Press

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У ніч проти 31 липня Росія влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

За даними відомства, противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет):

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309 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів

8 крилатими ракетами «Іскандер-К»

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

288 ударних БпЛА

3 крилаті ракети «Іскандер-К»

«Основний напрямок удару — Київ! Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Київ 31 липня. Кількість жертв нічного удару по Києву зросла до шести, серед загиблих — дитина. Президент Зеленський відреагував на трагедію, звинувативши Росію в тероризмі.