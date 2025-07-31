Ночная атака: по какому городу Россия била дронами и ракетами

РФ ударила по столице / © Associated Press

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В ночь на 31 июля Россия устроила воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах.

По данным ведомства, противник атаковал 317 средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет):

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309 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов

8 крылатыми ракетами «Искандер-К»

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен РЕБ 291 средство воздушного нападения противника:

288 ударных БпЛА

3 крылатые ракеты «Искандер-К»

«Основное направление удара — Киев! Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киев 31 июля. Число жертв ночного удара по Киеву увеличилось до шести, среди погибших — ребенок. Президент Зеленский отреагировал на трагедию, обвинив Россию в терроризме.