Скільки українців не повернулись додому 2025 року: тривожна статистика

Біженці

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Понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону зафіксувала Державна прикордонна служба України за перше півріччя 2025 року. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Переважна більшість — 85% усіх перетинів, або 14,08 мільйона, — припадає на громадян України.

Про це свідчать аналітичні дані «Опендатабот».

Варто зазначити, що ці цифри охоплюють лише офіційні перетини. Ті, хто залишав країну через тимчасово окуповані території або незаконно перепливав Тису, до цієї статистики не входять.

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Згідно з даними ДПСУ, з січня по червень 2025 року з України виїхали 7,17 мільйона людей, а повернулися — 6,92 мільйона. Таким чином, різниця склала приблизно 250 тисяч осіб, які не повернулися назад. Це на 1,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року — тоді країну залишило без повернення 404 тисячі осіб.

У середньому українці перетинають кордон приблизно 2,35 мільйона разів на місяць. Найменший рух зафіксовано в лютому — 1,78 мільйона перетинів. Найінтенсивніший — у червні, коли прикордонники зареєстрували понад 3,13 мільйона виїздів і повернень. Саме літні місяці — червень, липень і серпень — традиційно вважаються піковими для поїздок за кордон. На них припадає майже третина усіх річних перетинів.

Загалом, від початку повномасштабної війни понад 3 мільйони громадян України виїхали з країни й досі не повернулись.

Нагадаємо, більшість українців, незалежно від того, проживають вони в Україні чи за її межами, відчувають гордість за своє громадянство. Про це свідчать результати опитування: 83,9% респондентів в Україні та 77,9% опитаних за кордоном заявили, що пишаються тим, що є громадянами України.

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Найпоширенішою відповіддю серед учасників дослідження стало «дуже пишаюся» — її обрали 66,6% українців на території України та 53,8% за кордоном.

Значну роль відіграє і стать респондентів. Жінки частіше вказують на високий рівень патріотизму: 89,4% опитаних жінок повідомили, що пишаються громадянством, із них 74,8% — «дуже пишаються». Серед чоловіків ці показники становили відповідно 77,2% та 56,6%.

Найвищий рівень гордості демонструють ті, хто особисто постраждав або безпосередньо зіткнувся з наслідками війни. У цій групі 70,8% обрали варіант «дуже пишаюся», тоді як серед тих, хто не мав особистого досвіду війни, цей показник нижчий — 57,2%.