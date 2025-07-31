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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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397
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1 хв

Атака дронів на завод у Пензі: палає важливий для російського ВПК об’єкт

У Пензі зафіксували потужну пожежу після удару дронів по радіозаводу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атака дронів на Пензу

Атака дронів на Пензу / © скриншот з відео

У ніч на 31 липня у місті Пенза, Росія, пролунали потужні вибухи. Ціллю удару безпілотників став один з ключових об’єктів оборонної промисловості РФ — радіозавод.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та голова ЦПД Андрій Коваленко.

Про атаку першими повідомили місцеві пабліки. На опублікованих відео видно дрон у повітрі та яскраву велику пожежу. На одному з записів жінка вигукує: «Завод бомблять!».

Близько першої ночі в області було оголошено режим «безпілотної небезпеки». Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку безпілотників на промисловий об’єкт. Після атаки в місті ввели обмеження на користування інтернетом.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що атакований об’єкт — це завод, який виготовляє системи зв’язку для російських сухопутних, повітряно-десантних і стратегічних ракетних військ. Підприємство постачає мобільні комплекси управління, командно-штабні машини та автоматизовані бойові системи.

Нагадаємо, російська церква придумала «ефективний засіб» боротьби з дронами ЗСУ. Представник РПЦ протоієрей Артемій Володимиров назвав дзвін найкращим засобом захисту від українських безпілотників.

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