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- Війна
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Атака дронів на завод у Пензі: палає важливий для російського ВПК об’єкт
У Пензі зафіксували потужну пожежу після удару дронів по радіозаводу.
У ніч на 31 липня у місті Пенза, Росія, пролунали потужні вибухи. Ціллю удару безпілотників став один з ключових об’єктів оборонної промисловості РФ — радіозавод.
Про це повідомили місцеві ЗМІ та голова ЦПД Андрій Коваленко.
Про атаку першими повідомили місцеві пабліки. На опублікованих відео видно дрон у повітрі та яскраву велику пожежу. На одному з записів жінка вигукує: «Завод бомблять!».
Близько першої ночі в області було оголошено режим «безпілотної небезпеки». Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку безпілотників на промисловий об’єкт. Після атаки в місті ввели обмеження на користування інтернетом.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що атакований об’єкт — це завод, який виготовляє системи зв’язку для російських сухопутних, повітряно-десантних і стратегічних ракетних військ. Підприємство постачає мобільні комплекси управління, командно-штабні машини та автоматизовані бойові системи.
Нагадаємо, російська церква придумала «ефективний засіб» боротьби з дронами ЗСУ. Представник РПЦ протоієрей Артемій Володимиров назвав дзвін найкращим засобом захисту від українських безпілотників.