Беларусь возмущена тем, что Украина укрепляет свою границу

Белорусские пограничники возмущаются тем, что украинские военные продолжают "минировать" территории, прилегающие к границе с Беларусью.

Белорусы сообщают, что Вооруженные силы не только минуют свою границу со страной-агрессором, но и якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Пограничники соседнего государства даже обнародовали какое-то видео с "минированием".

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина начала строить стену на границе с Беларусью.

"Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России. Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу", — отметил Тимошенко.

В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Тимошенко подчеркнул, что это еще не все, однако добавил, что детали пока не будут сообщать.

Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях. После деоккупации всей украинской территории такая же стена будет построена на границе с Россией.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля российские оккупационные войска с территории Беларуси двинулись в Киев. Также из Беларуси россияне регулярно обстреливают Украину ракетами.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко признал, что его государство участвует в войне против Украины на стороне России. В Генштабе ВСУ считают, что Россия и Белоруссия продолжает совместное развертывание группировки войск на белорусской территории, которые могут привлечь на Волынском и Полесском направлениях.

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