Білорусь обурена тим, що Україна зміцнює свій кордон

Білоруські прикордонники обурюються тим, що українські військові продовжують "мінувати" території, прилеглі до кордону з Білоруссю.

Білоруси повідомляють, нібито Збройні сили не лише мінують свій кордон із країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі

Прикордонники сусідньої держави навіть оприлюднили якесь відео з "мінуванням".

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

"Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією росії. Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу", - зазначив Тимошенко.

У Волинській області вже звели стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Тимошенко наголосив, що це ще не все, проте додав, що деталей поки не повідомлятимуть.

Схожі роботи тривають також і у Рівненській та Житомирській областях. Після деокупації всієї української території таку ж стіну побудують на кордоні з Росією.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого російські окупаційні війська з території Білорусі рушили на Київ. Також з Білорусі росіяни регулярно обстрілюють Україну ракетами.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко визнав, що його держава бере участь у війні проти України на боці Росії. У Генштабі ЗСУ вважають, що Росія та Білорусь продовжує спільне розгортання угруповання військ на білоруській території, які можуть залучити на Волинському та Поліському напрямках.

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