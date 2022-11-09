Салат "Вітамінний": простий сезонний рецепт

Назва салату "Вітамінний" говорить сама про себе. До його складу входять інгредієнти, які є в кожному холодильнику, тому цю страву легко і просто готувати. Салат недорогий і продукти до нього можна знайти у будь-якому магазині або на ринку. "Вітамінний" підійде до повсякденного вживання і на святковий стіл як легка закуска.
Ця страва корисна для організму, багата вітамінами та мікроелементами, особливо в холодну пору року. Фахівці давно стверджують, що краще за все вживати ті овочі і фрукти, які традиційні для нашої місцевості, а буряк, морква і кукурудза – те, до чого ми звикли з дитинства. Таким чином, наш організм максимально засвоює ці продукти.
Інгредієнти:
- морква - 1 шт.;
- кукурудза - 1 банка;
- буряк – 1 шт.;
- салат зелений за смаком;
- кріп - за смаком;
- олія оливкова – 1 ст л.;
- сік лимонний – 1 ст л.;
- соус соєвий - 1 ст л.;
- перець чорний мелений - за смаком
Приготування
Буряк та моркву потрібно нарізати соломкою або натерти. Потім покласти в пароварку і готувати 15 хвилин до м’якості. Тим часом дрібно наріжте кріп і салат.
Щойно буряк і морква будуть готові, дайте охолонути, після чого слід змішати всі інгредієнти (морква, кукурудза, буряк, салат і кріп).
Далі в окремому посуді змішайте оливкову олію, соєвий соус, чорний молотий перець за смаком та перемішати.
Після цього заправте лимонним соком і дайте настоятися 5-7 хвилин.
Страву після цього можна подавати до столу.
Порада
Буряк і моркву також можна просто зварити цілим, а вже потім нарізати соломкою, щоправда, це буде і довше і не так корисно.
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