Салат "Вітамінний": простий сезонний рецепт

Назва салату "Вітамінний" говорить сама про себе. До його складу входять інгредієнти, які є в кожному холодильнику, тому цю страву легко і просто готувати. Салат недорогий і продукти до нього можна знайти у будь-якому магазині або на ринку. "Вітамінний" підійде до повсякденного вживання і на святковий стіл як легка закуска.

Ця страва корисна для організму, багата вітамінами та мікроелементами, особливо в холодну пору року. Фахівці давно стверджують, що краще за все вживати ті овочі і фрукти, які традиційні для нашої місцевості, а буряк, морква і кукурудза – те, до чого ми звикли з дитинства. Таким чином, наш організм максимально засвоює ці продукти.

Інгредієнти:

морква - 1 шт.;

кукурудза - 1 банка;

буряк – 1 шт.;

салат зелений за смаком;

кріп - за смаком;

олія оливкова – 1 ст л.;

сік лимонний – 1 ст л.;

соус соєвий - 1 ст л.;

перець чорний мелений - за смаком

Приготування

Буряк та моркву потрібно нарізати соломкою або натерти. Потім покласти в пароварку і готувати 15 хвилин до м’якості. Тим часом дрібно наріжте кріп і салат.

Щойно буряк і морква будуть готові, дайте охолонути, після чого слід змішати всі інгредієнти (морква, кукурудза, буряк, салат і кріп).

Далі в окремому посуді змішайте оливкову олію, соєвий соус, чорний молотий перець за смаком та перемішати.

Після цього заправте лимонним соком і дайте настоятися 5-7 хвилин.

Страву після цього можна подавати до столу.

Порада

Буряк і моркву також можна просто зварити цілим, а вже потім нарізати соломкою, щоправда, це буде і довше і не так корисно.

Читайте також: