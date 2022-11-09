Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Салат "Вітамінний": простий сезонний рецепт

Дата публікації
Перегляди
990
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Салат "Вітамінний": простий сезонний рецепт

Фото: Credits

Назва салату "Вітамінний" говорить сама про себе. До його складу входять інгредієнти, які є в кожному холодильнику, тому цю страву легко і просто готувати. Салат недорогий і продукти до нього можна знайти у будь-якому магазині або на ринку. "Вітамінний" підійде до повсякденного вживання і на святковий стіл як легка закуска. 

Ця страва корисна для організму, багата вітамінами та мікроелементами, особливо в холодну пору року. Фахівці давно стверджують, що краще за все вживати ті овочі і фрукти, які традиційні для нашої місцевості, а буряк, морква і кукурудза – те, до чого ми звикли з дитинства. Таким чином, наш організм максимально засвоює ці продукти.

Інгредієнти:    

  • морква - 1 шт.;
  • кукурудза - 1 банка;
  • буряк – 1 шт.;
  • салат зелений за смаком;
  • кріп - за смаком;
  • олія оливкова – 1 ст л.;
  • сік лимонний – 1 ст л.;
  • соус соєвий - 1 ст л.;
  • перець чорний мелений - за смаком

Приготування 

Буряк та моркву потрібно нарізати соломкою або натерти. Потім покласти в пароварку і готувати 15 хвилин до м’якості. Тим часом дрібно наріжте кріп і салат.

Щойно буряк і морква будуть готові, дайте охолонути, після чого слід змішати всі інгредієнти (морква, кукурудза, буряк, салат і кріп). 

Далі в окремому посуді змішайте оливкову олію, соєвий соус, чорний молотий перець за смаком та перемішати. 

Після цього заправте лимонним соком і дайте настоятися 5-7 хвилин. 

Страву після цього можна подавати до столу.

Порада 

Буряк і моркву також можна просто зварити цілим, а вже потім нарізати соломкою, щоправда, це буде і довше і не так корисно.

Читайте також:

Здобула трон через вбивство чоловіка та ніколи не засновувала Одеси - правдива історія Катерини II

Здобула трон через вбивство чоловіка та ніколи не засновувала Одеси - правдива історія Катерини II

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
990
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація