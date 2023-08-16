Эксперты назвали город с самым загрязненным воздухом в мире

Загрязнение воздуха уже давно является проблемой для этого города.

Согласно новому исследованию, столица Индонезии Джакарта является самым загрязненным городом в мире, и у президента страны может быть кашель в подтверждение этого.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на CNN.

На этой неделе министры Индонезии подтвердили, что президент Джоко Видодо уже несколько недель борется с кашлем и предположили, что это может быть связано с ухудшением загрязнения воздуха в 10-миллионном городе.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как швейцарская компания IQAir опубликовала данные, свидетельствующие о том, что качество воздуха в Джакарте снизилось за последние недели и стало самым плохим в мире.

Президент Джоко Видодо попросил, чтобы в течение одной недели были сделаны конкретные шаги (для борьбы с загрязнением воздуха). Он кашляет уже почти четыре недели и сказал, что никогда не чувствовал себя так плохо”, — заявил журналистам министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно после парламентской встречи министров в Джакарте 15 августа.

Уно сказал, что врачи все еще диагностируют причину кашля Видодо, но добавил, что это может быть связано с ухудшением качества воздуха, сообщает индонезийский филиал CNN.

На следующий день министр здравоохранения Буди Гунади Садикин также отметил, что президент борется с кашлем, и сказал, что его министерство усиливает тесты среди населения, чтобы выяснить, не увеличилось ли количество легочных и респираторных заболеваний, таких как астма, у высокозагрязненных районах.

"Мы следим за ситуацией", — сказал Будди журналистам.

"Все отчеты о влиянии загрязнения воздуха на здоровье населения будут координироваться с соответствующими министерствами и официальными учреждениями для оценки", — добавил он.

От плохого к самому худшему

По словам экспертов, загрязнение воздуха уже давно является проблемой для района Большой Джакарты: фабрики, угольные электростанции и пробки на дорогах способствуют образованию смога.

В 2019 году группа из 32 жителей подала гражданский иск против Видодо — широко известного как Джоку — и нескольких членов его кабинета, утверждая, что он не принял меры по контролю за загрязнением воздуха и не защитил их право на чистый воздух.

Они одержали историческую победу через два года, когда Центральный окружной суд Джакарты вынес решение в их пользу. Он постановил, что правительство нарушило законодательство страны об охране окружающей среды, и призвал высших должностных лиц установить национальный стандарт качества атмосферного воздуха, а также принять другие меры.

Туман покрывает главный деловой район Джакарты, Индонезия, 11 августа 2023 года/Associated Press

Но в последние недели качество воздуха в столице стало особенно плохим, ухудшившись до самой плохой в мире, согласно данным, предоставленным IQAir — швейцарской компанией, занимающейся технологиями контроля качества воздуха.

По данным компании, 9 августа Джакарта возглавила список самых загрязненных городов после регистрации "нездорового" уровня загрязнения воздуха почти каждый день. По данным IQAir, с мая Джакарта постоянно входит в 10 самых загрязненных городов мира.

14 августа Видодо провел заседание кабинета министров, на котором обсуждалось ухудшение загрязнения воздуха, и призвал к срочному вмешательству правительства.

Он обвинил в загрязнении "чрезмерное дорожное движение, длительный засушливый сезон и источники энергии — в основном использующие уголь" и предложил такие меры, как проверка автомобилей на выбросы и поощрение людей к работе из дома, как способы облегчить проблему.

Он также сообщил, что рассматривается возможность введения налога на загрязнение.

“В течение последней недели качество воздуха в районе Большой Джакарты было очень, очень плохим, – сказал Видодо. — Необходимо осуществлять надзор в промышленном и энергетическом секторах, а также проводить просветительскую работу среди населения (по сокращению выбросов)», — добавил он.

Выступая перед журналистами после встречи, министр туризма Сандиага Уно сказал, что правительство рассматривает "конкретные шаги" по улучшению качества воздуха в Джакарте в долгосрочной перспективе.

"Если мы посмотрим на успех Пекина в этом вопросе, я очень уверен, что в сотрудничестве с местными органами власти и бизнесом мы также сможем улучшить качество воздуха в Джакарте — это будет иметь долгосрочное влияние на здоровье населения", — сказал он. подразумевает успех Китая в улучшении качества воздуха в своей столице.

Эксперты приветствовали позицию правительства. "Загрязнение воздуха является серьезной проблемой в Юго-Восточной Азии", — сказала политология Бриджит Уэлш из Ноттингемского университета.

"Хотя в Джакарте произошли улучшения в таких сферах, как общественный транспорт, их необходимо ускорить, а также усилить контроль за сжиганием (ископаемым) топливом и регулировать использование транспортных средств", — отметила Велш.

Она добавила, что хотя правительство планирует перенести столицу в Нусантару, расположенную в провинции Восточный Калимантан на острове Борнео, до этого переезда еще много лет, и оно не решит проблему загрязнения.

"Переезд в новую столицу только временно решит проблему", — сказала Уэлш. “Расходы на здоровье, связанные с загрязнением воздуха в Индонезии, серьезны, и их нельзя недооценивать”.

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