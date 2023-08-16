Експерти назвали місто з найбільш забрудненим повітрям у світі

Забруднення повітря вже давно є проблемою для цього міста.

Згідно з новим дослідженням, столиця Індонезії Джакарта є найбільш забрудненим містом у світі, і президент країни може мати кашель на підтвердження цього.

Про це інформує ТСН.ua з посиланням на CNN.

Цього тижня міністри Індонезії підтвердили, що президент Джоко Відодо вже кілька тижнів бореться з кашлем, і припустили, що це може бути пов'язано з погіршенням забруднення повітря в 10-мільйонному місті.

Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як швейцарська компанія IQAir опублікувала дані, що свідчать про те, що якість повітря в Джакарті знизилася за останні тижні і стала найгіршою в світі.

“Президент Джоко Відодо попросив, щоб протягом одного тижня були зроблені конкретні кроки (для боротьби із забрудненням повітря). Він кашляє вже майже чотири тижні і сказав, що ніколи не відчував себе так погано”, — заявив журналістам міністр туризму і креативної економіки Індонезії Сандіага Уно після парламентської зустрічі міністрів у Джакарті 15 серпня.

Уно сказав, що лікарі все ще діагностують причину кашлю Відодо, але додав, що це може бути пов'язано з погіршенням якості повітря, повідомляє індонезійська філія CNN.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Буді Гунаді Садікін також зазначив, що президент бореться з кашлем, і сказав, що його міністерство посилює тести серед населення, щоб з'ясувати, чи не збільшилася кількість легеневих і респіраторних захворювань, таких як астма, у високозабруднених районах.

“Ми стежимо за ситуацією”, — сказав Буді журналістам.

“Всі звіти про вплив забруднення повітря на здоров'я населення будуть координуватися з відповідними міністерствами та офіційними установами для оцінки”, — додав він.

Від поганого до найгіршого

За словами експертів, забруднення повітря вже давно є проблемою для району Великої Джакарти: фабрики, вугільні електростанції та затори на дорогах сприяють утворенню смогу.

У 2019 році група з 32 мешканців подала цивільний позов проти Відодо — широко відомого як Джокові — та кількох членів його кабінету, стверджуючи, що він не вжив заходів для контролю за забрудненням повітря і не захистив їхнє право на чисте повітря.

Вони здобули історичну перемогу через два роки, коли Центральний окружний суд Джакарти виніс рішення на їхню користь. Він постановив, що уряд порушив законодавство країни про охорону навколишнього середовища, і закликав вищих посадових осіб встановити національний стандарт якості атмосферного повітря, а також вжити інших заходів.

Туман вкриває головний діловий район Джакарти, Індонезія, 11 серпня 2023 року / Associated Press

Але в останні тижні якість повітря в столиці стала особливо поганою, погіршившись до найгіршої у світі, згідно з даними, наданими IQAir — швейцарською компанією, що займається технологіями контролю якості повітря.

За даними компанії, 9 серпня Джакарта очолила список найзабрудненіших міст після реєстрації “нездорового” рівня забруднення повітря майже щодня. За даними IQAir, з травня Джакарта постійно входить до 10 найбільш забруднених міст світу.

14 серпня Відодо провів засідання кабінету міністрів, на якому обговорювалося погіршення забруднення повітря, і закликав до термінового втручання уряду.

Він звинуватив у забрудненні “надмірний дорожній рух, тривалий посушливий сезон і джерела енергії — в основному ті, що використовують вугілля” і запропонував такі заходи, як перевірка автомобілів на викиди і заохочення людей до роботи з дому, як способи полегшити проблему.

Він також повідомив, що розглядається можливість введення податку на забруднення.

“Протягом останнього тижня якість повітря в районі Великої Джакарти була дуже, дуже поганою, — сказав Відодо. — Необхідно здійснювати нагляд у промисловому та енергетичному секторах, а також проводити просвітницьку роботу серед населення (щодо скорочення викидів)”, — додав він.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі, міністр туризму Сандіага Уно сказав, що уряд розглядає “конкретні кроки” для поліпшення якості повітря в Джакарті в довгостроковій перспективі.

“Якщо ми подивимося на успіх Пекіна в цьому питанні, я дуже впевнений, що у співпраці з місцевими органами влади та бізнесом ми також зможемо поліпшити якість повітря в Джакарті — це матиме довгостроковий вплив на здоров'я населення”, — сказав він, маючи на увазі успіх Китаю в поліпшенні якості повітря в своїй столиці.

Експерти привітали позицію уряду. “Забруднення повітря є серйозною проблемою в Південно-Східній Азії”, — сказала політологиня Бріджит Велш з Ноттінгемського університету.

“Хоча в Джакарті відбулися поліпшення в таких сферах, як громадський транспорт, їх необхідно прискорити, а також посилити контроль за спалюванням (викопного) палива і регулювати використання транспортних засобів”, — зазначила Велш.

Вона додала, що хоча уряд планує перенести столицю до Нусантари, що у провінції Східний Калімантан на острові Борнео, до цього переїзду ще багато років, і він не вирішить проблему забруднення.

“Переїзд до нової столиці лише тимчасово вирішить проблему”, — сказала Велш. “Витрати на здоров'я, пов'язані із забрудненням повітря в Індонезії, є серйозними, і їх не можна недооцінювати”.

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